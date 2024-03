Inca o nota de plata pentru un proiect intarziat: 238.000 lei, un an de consultanta

Primaria Brasov are nevoie de 77 de luni pentru a finaliza un proiect cu finantare europeana accesata in 1 august 2018 si care urmeaza a fi incheiat in 31 decembrie 2024. Este vorba de proiectul ce vizeaza implementarea unui sistem centralizat de monitorizare si control al traficului, in care sunt incluse si semafoarele de la trecerile de pietoni de la sensurile giratorii de tronsonul Faget - Gara - Gemenii.Contractul de finantare pentru acest proiect a fost semnat de primarul George ... citește toată știrea