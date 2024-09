Inca o saptamana pentru plata fara penalitati a taxelor si impozitelor pe proprietati. La Brasov, gradul de incasare e deja de 95%

Brasovenii care inca nu si-au platit taxele si impozitele mai au la dispozitie doar o saptamana pentru a plati fara penalitatI, luni, 30 septembrie, fiind termenul scadent.Pana acum, peste 95% dintre brasoveni si-au platit darile locale si, daca in anii anteriori era preferata metoda banilor lichizi, la ghiseele Directiei Fiscale, in acest an, brasovenii au preferat metodele electronice."Pana acum, cea mai mare parte a acestora si-au achitat obligatiile fata de bugetul local. Avem un grad ... citește toată știrea