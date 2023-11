PNL depus un proiect de lege care prevede ca montarea obligatorie a repartitoarelor de caldura in apartamentele de bloc se prelungeste cu un an, pana la 31 decembrie 2024. De asemenea, liberalii propun compensarea costului achizitiei si montarii acestor dispozitive pentru categoriile vulnerabile, in limita a 750 lei/locuinta."PNL a depus azi, la Senat, un proiect de lege prin care montarea obligatorie a repartitoarelor de caldura in apartamentele de bloc se prelungeste cu un an, pana la 31 ... citeste toata stirea