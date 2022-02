Inca un magazin de bricolaj la Brasov

Reteaua de bricolaj Brick, cu capital privat romanesc, vrea sa ajunga la zece magazine in urmatorii 2-3 ani, un proces de extindere care a devenit o prioritate pentru business abia in ultimii ani. Compania a fost infiintata in 2002 in Constanta si foarte multi ani nu a iesit din Dobrogea.In 2019 a deschis un magazin la Giurgiu, iar acum este in plin proces de amenajare si de aprovizionare a unui alt magazin in Satu Mare care va fi deschis anul ... citeste toata stirea