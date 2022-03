OK Medical, una dintre clinicile private din Romania care a oferit sprijin refugiatilor din Ucraina, va suspenda aceasta initiativa."Traim vremuri tulburi, in care e bine sa ne pastram ratiunea si sa ne procupam de ai nostri in primul rand.De la inceputul conflictului in Ucraina, in Romania s-au stins mai multi oameni ca urmare a infectiei cu COVID-19, decat civili in acea zona de ... citeste toata stirea