Incepe exproprierea "strazilor private"

In continuare, la nivelul municipiului Brasov, anumite tronsoane de strazi sunt private in acte, astfel ca nu s-a putut interveni pentru modernizarea lor. Anul acesta, Primaria are in plan extinderea si modernizarea a 52 de strazi, dar si clarificarea litigiilor cu proprietarii, dupa cum a anuntat primarul Allen Coliban. Astfel, acesta a precizat ca anul acesta vor fi demarate o serie de exproprieri, astfel incat sa se poata demara lucrarile de modernizare. "Vom demara exproprieri pentru acele ... citește toată știrea