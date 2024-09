Incepe renovarea "Panoramicului". Drumul de acces spre varful Tampa a fost deja reparat, dar va ramane unul cu acces controlat

Lucrarile de reparare a drumului de acces pe Varful Tampa au fost finalizate, astfel ca vor incepe cele de renovare a Restaurantului "Panoramic" si telecabinei. Anuntul a fost facut de catre reprezentantii Ana Teleferic.Reparatiile drumului de acces, construit initial in 1968 si consolidat in 1972 pentru transportul materialelor de constructie necesare statiei superioare a telecabinei si restaurantului, au fost realizate in conformitate cu planurile originale, folosind exclusiv roca bazaltica, ... citește toată știrea