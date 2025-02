Incepe sa creasca rata somajului la Brasov

7.054 de someri erau inregistrati in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov, la sfarsitul lunii ianuarie. Astfel, rata somajului ajunge la 2,73%, o crestere cu 0,08 puncte fata de indicatorul din luna anterioara, cand a fost 2,65%.Din totalul de 7.054 persoane inregistrate in evidente, 1.025 beneficiaza de indemnizatie de somaj, iar 6.029 erau someri neindemnizati. In ceea ce priveste mediul de rezidenta, 5.210 someri provin din mediul rural si 1.844 sunt ... citește toată știrea