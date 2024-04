Inceputul lui 2024 pe piata imobiliara din Brasov: +16,9% la preturi, -7,61 la vanzari

Primul trimestru din 2024 vine cu scaderi ale tranzactiilor pe piata imobiliara brasoveana, care sufera atat in urma cresterii preturilor, cat si din cauza schimbarilor legislative de la sfarsitul anului trecut.Astfel, daca in primul trimestru al anului trecut se inregistrau 2.184 de apartamente si garsoniere vandute, anul acesta, in primele trei luni, s-au inregistrat doar 2.018 de locuinte tranzactionate, scaderea fiind de 7,61%, arata datele Agentiei Nationale pentru Cadastru si ... citește toată știrea