Inchiderea fostului depozit de deseuri menajere, estimata la 44,8 milioane de lei

Aflat de multi ani pe lista de prioritati a municipalitatii brasovene, dar blocat in perioada 2020 - 2024 din cauza unor dispute ale municipalitatii brasovene cu operatorul depozitului ecologic de deseuri (SC Fin-Eco SA), proiectul de inchidere fostului depozit de deseuri al municipiului Brasov din zona Timis - Triaj a intrat in linie dreapta. Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov de miercuri, 19 martie, alesii urmeaza sa aprobe proiectul tehnic pentru inchiderea fostului ... citește toată știrea