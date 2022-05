Inchirierea locuintelor din cladirile cu risc seismic, interzisa

Un nou proiect de lege a fost adoptat deja de Guvern si urmeaza sa mearga spre Parlament pentru dezbatere si vot. Practic, acesta vizeaza introducerea in actuala legislatie a unor masuri destinate reducerii riscului seismic al cladirilor. Astfel, persoanele care detin locuinte situate in cladiri incadrate in clasa I de risc seismic nu vor mai putea sa le inchirieze sau sa le foloseasca. Este vorba despre cladirile care au bulina rosie, iar cei care incalca legea risca sa fie amendati cu amenzi ... citeste toata stirea