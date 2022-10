Indicele ROBOR la 3 luni a depasit, din nou, maximul ultimilor 12 ani.Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 8,15% pe an, de la 8,11% pe an, miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), relateaza Agerpres.Majorarea dobanzii cheie de catre BNR, de la 5,50% la 6,25%, ... citeste toata stirea