ROBOR la 3 luni a depasit, luni, pragul de 5%, Acest lucru va duce la cresterea ratelor celor care au luat imprumut in lei cu dobanda variabila.Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a depasit luni pragul de 5% pe an (5, ... citeste toata stirea