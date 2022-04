Industria alimentara s-a reunit la Brasov

Cel mai mare targ de utilaje de panificatie din Romania, Gastropan, se desfasoara in aceste zile la Brasov. In salile centrului Lux Divina din cartierul Tractorul din Brasov se regasesc cele mai moderne instalatii din domeniu, precum si specialisti care pot oferi solutii de tot felul pentru cei implicati in aceasta industrie."Suntem prezenti cu mai multe solutii pentru industria de panificatie si patiserie, unde puteti sa vedeti de la zona de formare si finalizand cu zona de coacere. Avem ... citeste toata stirea