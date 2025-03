Industria de aparare trece la MapN. 7 firme din 25 sunt in judetul Brasov

In acest moment, institutia care are in subordine companiile din industria apararii este Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului. Ilie Bolojan, presedintele interimar al Romaniei, a anuntat ca aceste entitati vor fi preluate de catre Ministerul Apararii."Vom sustine dezvoltarea industriei nationale de aparare. Aici este un spatiu bun sa ne miscam, inclusiv prin preluare de catre Ministerul Apararii a unor entitati care astazi sunt subordonate Ministerului ... citește toată știrea