Inflatia a trecut pragul de 10%, pentru prima data in ultimii 18 ani

Rata inflatiei a trecut de pragul de 10%, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), date consultate de economedia.ro.Romania nu a mai avut de 18 ani, adica din anul 2004, o inflatie cu doua cifre. Cele mai mari scumpiri fata de anul trecut au fost la gaze (46%), cartofi (36%) si combustibili (34%).Rata anuala a inflatiei a urcat la 10,15% in luna martie 2022, de la 8,53% in februarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,86%, cele