Inflatia, in scadere: 4,62%

Potrivit datelor oferite de Institutul National de Statistica, rata anuala a inflatiei in septembrie 2024 comparativ cu septembrie 2023 a fost 4,6%. In august, rata anuala a inflatiei a scazut la 5,1%, comparativ cu luna august 2023."Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (octombrie 2023 - septembrie 2024) fata de precedentele 12 luni (octombrie 2022 - septembrie 2023) a fost 6,1%", arata datele INS.Marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,72%, in septembrie 2024 ... citește toată știrea