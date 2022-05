Inflatia, un nou record absolut, + 13,8%

Rata anuala a inflatiei a urcat la 13,8% in luna aprilie a acestui an, de la 10,2% in luna martie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, de 85%, cartofi, de 41% si la energie electrica, de 40%.Cresterea preturilor vine in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 16,35%, marfurile alimentare cu 13,54%, iar serviciile cu 7,11%, fata de aprilie 2021."Preturile de consum in luna aprilie 2022 ... citeste toata stirea