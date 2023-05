AAYLEX ONE SA, cu sediul social in Buzau, DN 2B KM. 9+270 - KM.9+527 (partea stanga), jud. Buzau, aduce la cunostinta celor interesati organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a revizuirii autorizatiei integrate de mediu pentru SC VERBATRANS SRL, transferata catre SC AVICOLA BUZAU SA cu Decizia de transfer nr. 44T din 10.12.2018 si transferata cu Decizia nt. 5/T/01.03.2022 catre AAYLEX ONE SA, pe amplasamentul din municipiul Brasov, strada Merilor, nr. 9, judetul Brasov - ... citeste toata stirea