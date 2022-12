Informare publica - Primaria Brasov - 16 decembrie 2022

ANUNT PUBLICprivind initierea Planului Integrat de Calitate a Aerului in Municipiul Brasov pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot(NO2/NOx) si particule in suspensie (PM10, PM 2,5), elaborat de Primaria Municipiului Brasov.PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV, titular al Planului de calitate a aerului, anunta publicul asupra initierii actualizarii Planului de calitate a aerului prin demararea procedurii de elaborarea a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru NO2/NOx si particule in ... citeste toata stirea