ANUNT PUBLIC"SC TRANSAVIA SA" cu sediul in localitatea Santimbru, str. Blajului, nr. 244D, judet Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu pentru Ferma nr. 28 Codlea, amplasata la punctul de lucru din judetul Brasov, municipiul Codlea, DJ 112J Codlea - Dumbravita, nr. 10, in scopul desfasurarii activitatii incadrate in anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale: 6.6 "Cresterea intensiva a pasarilor de curte si ... citeste toata stirea