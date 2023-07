ANUNTIn conformitare cu prevedereile Legii Apelor nr. 107/1996 cu completarile si modificarile ulterioare, titularul S. I.A.R. SA,cu sediul in Ghimbav, str. Hermann Oberth nr.34, jud. Brasov, TEL 0268475269, intentioneaza sa solicite Avizul de Gospodarire a Apelor pentru proiectul in faza DTAC - "Bransare la reteaua de canalizare a Companiei Apa Brasov", in Ghimbav, str. Strada Hermann Oberth, jud. Brasov( fosta strada Aeroportului).Aceasta investitie este noua.Persoanele care doresc sa ... citeste toata stirea