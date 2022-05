INS: 3.937 lei, "netul" din aprilie

Castigul salarial mediu net s-a ridicat la 3.937 lei, in luna martie a acestui an, in crestere fata de luna precedenta cu 216 lei (+5,8%), influenta, in mare parte, de primele de Pasti. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (9.968 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (2.079 lei), arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). ... citeste toata stirea