INS: Cu cat ni s-a scumpit traiul

Inflatia care a crescut constant de la sfarsitul anului 2021 a crescut valoarea cheltuielilor unei gospodarii cu 648 lei pe luna in primul trimestru al anului 2022 si cu 280 lei de persoana, fata de primul trimestru al anului 2021, potrivit datelor analizate de Economedia pe baza cifrelor de la INS. Cel mai mult au crescut cheltuielile cu locuinta, apa, gaze, electricitate si alti combustibili.Astfel, cheltuielile medii per gospodarie sunt in primul trimestru al anului de 5.324 lei/luna, ... citeste toata stirea