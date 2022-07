INS, inflatia pe 12 luni: Gazele s-au scumpit cu 89,5%, combustibilii - cu 41%

Gazele sunt cele care s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, avand in vedere o crestere a pretului cu 89,5% in luna iunie a acestui an fata de iunie 2021, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).Pe urmatorul lor dupa gaze in topul scumpirilor nealimentare sunt combustibilii, cu un avans al preturilor de 41% in iunie fata de aceeasi perioada a lui 2021, si energia electrica - plus 17%.In ce priveste alimentele, cel mai mult s-a scumpit uleiul ... citeste toata stirea