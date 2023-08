In trimestrul II 2023, erau 39.400 locuri de munca vacante, in scadere cu 7.700 fata de trimestrul anterior, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Sectorul bugetar a insumat 19,5% din numarul total al locurilor de munca vacante."In trimestrul II 2023, numarul locurilor de munca vacante a fost 39.400, in scadere cu 7.700 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul II 2023 a fost 0,77%, in scadere cu 0,16 puncte ... citeste toata stirea