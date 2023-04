Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) vor face mai multe controale in spitalele din judet, atat in mediul privat, cat si in unitatile bugetare, in vederea identificarii cazurilor de incalcare a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Asta din trimestrul II si pana in trimestrul IV. Concret, angajatii ITM vor urmari pericole de imbolnaviri profesionale si expunerea lucratorilor la un grad ridicat de risc (noxele prezente la locurile de munca); neluarea ... citeste toata stirea