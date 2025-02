Intrebare pentru Antonescu: "Ce ne puteti spune despre acest lucru, despre datoriile financiare pe care le aveti?"

Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR in alegerile prezidentiale, a subliniat ca "nu are si nici nu a avut" datorii catre stat sau persoane private, iar, impreuna cu sotia, Adina Valean, a avut un credit prin care si-a cumparat un apartament, credit pe care l-a achitat de 5-6 ani."S-a vehiculat ideea datoriilor financiare pe care le aveti. Sigur ca datoriile sunt in general private. Dar ale unui candidat la functia de presedinte devin chestiune de interes public. Dumneavoastra nu aveti o ... citește toată știrea