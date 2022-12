Intretinerea si semnalizarea strazilor, inca 5,7 milioane de lei

Cheltuielile pentru intretinerea si semnalizarea strazilor din Brasov s-au majorat, astfel ca in ultima sedinta de Consiliu Local, bugetul local alocat pentru astfel de lucrari de gospodarire a fost suplimentat. Potrivit raportului de specialitate, au fost alocate in plus 5.775.000 de lei, din care cheltuielile de functionare sunt in valoare de 4.475.000 lei, "reprezentand fonduri necesare pentru finalizarea si decontarea lucrarilor la intretinere si reparare strazi, semnalizare rutiera si ... citeste toata stirea