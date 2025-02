Inventarul lui Gligoras, comoditatea de la Compania Apa: Pentru ca apa nu ajungea in strada, doua conducte magistrale nu au fost reparate

Directorul provizoriu al Companiei Apa Brasov a prezentat joi, 20 februarie, intr-o conferinta de presa, un scurt bilant al celor cinci luni de mandat (care se va incheia in 4 martie), mesajul principal pe care a tinut sa il transmita fiind ca a gasit multe probleme, iar in perioada cat a condus compania, pe unele le-a rezolvat, iar pentru altele sunt in curs de derulare demersurile in acest sens.23 de litri pe secundaAstfel, el a mentionat ca in momentul in care a venit la conducerea ... citește toată știrea