Investitie de 100.000 de lei in crearea unui iaz de 1,1 hectare in apropiere de Padurea Bogatii

Brasovenii de la Doripesco vor sa isi extinda afacerile piscicole in judetul Brasov si au in plan amenajarea unui iaz piscicol in proximitatea DN 13, in apropiere de intrarea in Padurea Bogatii. Terenul are o suprafata de 39.100 mp si se afla in intravilanul comunei Maierus, iar iazul va fi fi amenajat prin exploatarea de agregate minerale pe o suprafata de peste 11.000 mp. Documentatia tehnica aferenta investitiei a fost depusa in vederea obtinerii avizului de mediu si potrivit acesteia, ... citește toată știrea