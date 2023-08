Distributie Energie Electrica Romania - DEER si-a realizat planurile de investitii asumate pentru anul 2022 in proportie de 99,89%. Potrivit legislatiei in vigoare, DEER a recuperat si a finalizat, pana la 30 iunie 2023, lucrarile de investitii demarate in anii trecuti, astfel ca valoarea finala a lucrarilor de investitii aferente anului 2022 este de 558 milioane lei. Valoarea investitiilor realizate la 31 decembrie 2022 se ridica la 463 milioane lei, ceea ce reprezinta un procent de circa 83% ... citeste toata stirea