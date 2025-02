Investitiile pentru combaterea infectiilor intraspitalicesti la Maternitatea Brasov au fost finalizate

Fonduri europene nerambursabile de ordinul milioanelor de lei, implementate la Maternitatea Brasov pentru combaterea infectiilor intraspitalicesti! Consiliul Judetean Brasov a finalizat punerea in functiune a tuturor echipamentelor medicale incluse in proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie *Dr. I.A. Sbarcea* cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii asociate asistentei medicale".Prin intermediul acestui proiect in valoare totala de 3.409.052, ... citește toată știrea