Ioan Niculae a pierdut definitiv controlul asupra InterAgro

Omul de afaceri Ioan Niculae a pierdut definitiv controlul asupra companiei cu profil agricol InterAgro SA, principala din grupul omonim, infiintata in 1994, aflata in insolventa de 9 ani si careia creditorii i-au aprobat acum intrarea in faliment.Niculae avea acest statut de control prin intermediul Interaction SRL, fondata in 1991 si de asemenea insolventa, care detinea 76,46% din actiunile InterAgro SA. Acum, acest pachet de control se afla in posesia traderului de gaze naturale Gaz ... citește toată știrea