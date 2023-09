Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Summitul privind Ambitiile Climatice, ca Romania va elimina treptat carbunele pana in 2030 si va ecologiza complet siturile minelor de carbune pana in 2032."Din 1990, Romania si-a redus emisiile de gaze cu efect de sera cu peste doua treimi, multiplicandu-si in acelasi timp PIB-ul. In prezent, Romania are unul dintre cele mai scazute niveluri de astfel de emisii pe cap de locuitor din Uniunea Europeana. Ne angajam ferm sa acceleram in continuare ... citeste toata stirea