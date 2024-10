Ipoteca pe Aro Palace!

Actionarii companiei hoteliere Aro Palace SA Brasov au fost convocati pentru finele acestei luni pentru a aproba planul multianual de investitii in hotelurile Aro Palace si Capitol care vor fi operate sub brandurile Hyatt si, respective, Mercure.Potrivit convocatorului, firma care va fi investita in cele doua cladiri se ridica la 49,13 milioane de euro. Pentru operationalizarea hotelului Aro Palace sub brandul Hyatt sunt necesare investitii de 35,750 milioane de euro, in timp ce pentru a ... citește toată știrea