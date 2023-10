Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) tinde sa se egaleze cu ROBOR, care este in prezent de 6,40%, iar in acest context, principala recomandare pentru cetateni ramane aceea ca, in perioada urmatoare, acestia sa se abtina de la accesa credite noi, mai ales credite ipotecare, conform unei analize realizate de o platforma online care ofera utilizatorilor informatii financiare."Desi se pare ca valoarea IRCC s-a plafonat, avand in vedere ca in ultimele trimestre acesta a ... citeste toata stirea