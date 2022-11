Isaran ridica un bloc de birouri, cu restaurant si bar, in Sanpetru

Dezvoltatorul imobiliar Isaran, care a construit mai multe blocuri in zona Tractorul, vrea sa continue expansiunea in zona Sanpetru. Tinand cont ca proiectul ce vizeaza constructia unor blocuri pe strada Ciobanului este deocamdata in stand-by, dezvoltatorul a inceput demersurile pentru ridicarea unui bloc de birouri si servicii, anunta BizBrasov.Astfel, pe un teren de 40.676 mp din Sanpetru este proiectata constructia unei cladiri cu demisol, parter si 4 etaje (dintre care unul retras), cu o ... citeste toata stirea