Isarescu: Preturile la energie "nu au cum sa explodeze"

Mugur Isarescu a fost intrebat luni, 11 noiembrie, intr-o conferinta de presa, daca el crede ca vor "exploda" facturile in scenariul eliminarii plafonarii la energie. "Constat si eu ca ne plac cuvintele tari: explozii s.a.m.d. Nu au cum sa explodeze. Dar intrebati in alta parte, nu aici. Nu avem un scenariu din asta exploziv", a afirmat Isarescu.Acesta a mai sustinut ca inflatia se va mentine sub 5%. "Si inflatia, cu toate cresterile, se va mentine sub 5%, deci nici preturile nu explodeaza.