86.000 lei este cuantumul total al amenzilor date de inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Brasov, pentru 6 angajatori din domeniul constructiilor, in urma controalelor pe care le-au efectual. Acestgea au avut loc in perioada 8-15 iunie si au facut parte dintr-o campanie nationala pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care desfasoara activitatea in domeniul constructiilor. Astfel, la nivelul judetului Brasov, inspectorii de munca au ... citeste toata stirea