ITM Brasov: 2 firme cu munca "la gri", alte 2 cu munca "la negru"

103.000 de lei este cuantumul total al amenzilor pe care le-au lasat patronilor brasoveni inspectorii de munca, in urma controalelor facute pe parcursul lunii februarie2025 la angajatori. 50.000 de lei au fost amenzile pentru munca nedeclarata, fiind depistate 4 persoane care desfasurau munca nedeclarata la 4 angajatori."Pentru primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, au fost ... citește toată știrea