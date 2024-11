ITM Brasov: 3 firme cu 8 angajati la negru

In urma controalelor efectuate pe parcursul lunii octombrie 2024, inspectorii de la ITM Brasov au aplicat amenzi in valoare de 236.500 lei pentru neregulile constatate. S-au realizat 146 de controale, fiind depistate 8 persoane care munceau "la negru", pentru care un numar de 3 angajatori au fost sanctionati cu amenzi in valoare totala de 160.000 lei."In ceea ce priveste respectarea prevederilor HG.905/2017 (privitor la completarea si transmiterea REVISAL) au fost efectuate un numar de 160 ... citește toată știrea