ITM Brasov: 315.000 lei, amenzile din aprilie

Pe parcursul lunii aprilie, inspectorii de munca au aplicat in urma controalelor, in domeniul relatiilor de munca si al securitatii in munca, amenzi in valoare totala de 315.000 lei. Ce ma mare pondere a acestora este in segmentul muncii nedeclarate. In aprilie, inspectorii de munca de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) au depistat, in urma controalelor, 17 persoane care desfasurau munca nedeclarata, pentru care 4 angajatori au fost sanctionati cu, amenzi in valoare totala de 260.000 ... citeste toata stirea