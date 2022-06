ITM Brasov: Amenzi de aproape o jumatate de milion intr-o luna

Amenzi de aproape o jumatate de milion de lei au aplicat inspectorii in munca in luna mai, la Brasov. Acestia au avut ca principal scop reducerea incidentei muncii nedeclarate, precum si respectarea normelor de securitate si sanatate in munca. Inspectorii au efectuat 192 de controale, in urma carora au depistat 122 persoane care desfasurau munca nedeclarata. Din acest motiv, 12 angajatori au fost sanctionati cu amenzi in valoare totala de 360.000 lei si 2 avertismente scrise. Dintre persoanele ... citeste toata stirea