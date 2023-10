284.500 de lei este cuantumul total al amenzilor lasate patronilor de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Brasov, in luna septembrie, in urma controalelor efectuate.Astfel, 7 angajatori au fost sanctionati cu amenzi in valoare totala de 140.000 de lei, pentru cele 11 persoane care desfasurau munca nedeclarata depistate la acestia. "Pentru primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, cel tarziu in ziua ... citeste toata stirea