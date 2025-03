ITM Brasov: O saptamana de controale la firmele de constructii

Modul in care sunt respectate cerintele legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca, dare si respectarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca de catre angajatorii din constructii au fost teme ale controalelor facute de catre angajatii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Brasov, in perioada 18-21 martie. Asta si avand in vedere numarul mare de accidente inregistrate cauzat, potrivit reprezentantilor ITM, de nivelul, in mare masura, scazut al ... citește toată știrea