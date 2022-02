ITM Brasov: Un singur angajat a fost gasit muncind fara contract

O singura persoana care desfasura munca nedeclarata au depistat, in ianuarie, inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Brasov, in urma controalelor pe tema muncii la negru. Patronul a fost sanctionat cu avertisment scris, pentru primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, potrvit reprezentantilor ITM.In ceea ce priveste respectarea prevederilor referitoare la ... citeste toata stirea