ITM-ul a descins la mai multe firme de panificatie din Brasov

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Brasov a anuntat ca in perioada 5 - 8 aprilie a desfasurat controale la 29 de angajatori, in cadrul Campaniei Nationale pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata, precum si de verificare a modului in care sunt respectate dispozitiile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca la angajatorii care desfasoara activitate in domeniile: fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase, comert cu amanuntul al painii, produselor de ... citeste toata stirea