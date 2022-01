Judetul Brasov, locul I, in cadrul Regiunii Centru, dupa numarul de autorizatii de construire eliberate in noiembrie

In judetul Brasov, in luna noiembrie 2021 s-au eliberat 145 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale (exclusiv cele pentru colectivitati), in scadere cu 48,2% fata de luna octombrie 2021, si, respectiv, in crestere cu 163,6% fata de luna noiembrie 2020.In luna noiembrie 2021, din totalul autorizatilor de construire pentru cladiri rezidentiale 31,0% au fost eliberate in mediul urban si 69,0% in mediul rural, potrivit ... citeste toata stirea