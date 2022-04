Judetul Brasov, pe harta celor mai mari piete imobiliare din Romania

Judetul Brasov este in topul national al tranzactiilor imobiliare, in primele trei luni din 2022.Romanii au cumparat cu 5% mai multe apartamente, case sau terenuri in primele trei luni din acest an fata de 2021, arata datele Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) analizate de Economica.net, care a realizat harta celor mai mari piete imobiliare din Romania, unde se vand cele mai multe apartamente si case cu terenuri.Cele mai multe tranzactii s-au parafat in Bucuresti, ... citeste toata stirea